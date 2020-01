“Yo no arruiné a nadie, hija de puta. Basura mentirosa”, le escribió el hombre desde la clandestinidad.

Un hombre que está prófugo hace meses, acusado de violar y ahorcar al bebé de su pareja, ahora amenazó por mensaje privado de Facebook a su ex mujer.

“Yo no arruiné a nadie, hija de puta. Basura mentirosa”, le escribió el hombre desde la clandestinidad. Se trata de Rubén Oscar Pérez, oriundo de Alejandro Korn, quien es buscado por la Policía acusado de violar y ahorcar a su bebé, y dejarlo al borde de la muerte.

En tanto que el nene permanece en el Hospital de Niños de La Plata, con un pronóstico complicado en la sala de terapia intensiva.

El caso ocurrió en noviembre pasado. Griselda salió a comprar y dejó a su bebé al cuidado de Pérez. Cuando la mujer volvió de comprar, se encontró con su novio en la puerta. “El nene no despierta, no sé, le pasa algo. Parece que no respira”, le informó el hombre. Luego camino al hospital, Pérez le dijo al oído a Griselda: “Decí que fue la niñera”.