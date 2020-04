Un hombre que rompió la cuarentena obligatoria por el coronavirus ​y que había sido parado por la policía, luego atropelló y mató a una mujer de 51 años. Ocurrió en Luján, provincia de Buenos Aires. El conductor, identificado como Julio César Giovanetone, huyó de la escena sin auxiliar a la víctima y fue detenido cuanto intentaba guardar el auto en su casa.

La víctima fue identificada como Verónica González, una mujer de 51 años, que había salido a hacer compras a un frigorífico del barrio en la avenida Constitución al 1900. "Ella cruzó la calle y este hombre con su auto apareció de la nada, a gran velocidad y en un segundo la levantó por el aire", contó Malena, hija de la víctima.

El conductor, de unos 35 años, había sido detenido por un control policial y, según fuentes locales, estaba muy nervioso tras discutir con su pareja. Luego de eso, siguió conduciendo y lo hizo hasta matar a una persona.

"El cuerpo de mi mamá cayó sobre un auto que estaba estacionado sobre la vereda. Según me dijeron los bomberos, tenía el pulso muy débil y ya no había nada que hacer", relató la joven

Giovanetone manejaba a toda velocidad un Volkswagen Passat con el que atropelló y huyó del lugar con dirección a su hogar, ubicado a unos 400 metros del lugar del crimen. "Los testigos dijeron que amagó con frenar, pero siguió por la avenida y se mandó en contramano. Un policía de civil lo vio y lo salió a buscar. Lo encontraron en la puerta de su casa queriendo guardar el auto", remarcó Malena.

"Una persona que estaba en el lugar me dijo estaba alcoholizado o drogado, no lo quiero asegurar, pero sí sé que había discutido con su mujer, que nadie lo venía persiguiendo y que no frenó", agregó.

El hombre quedó detenido en la comisaría de Luján, acusado de homicidio culposo y la causa ya está en manos de la Fiscalía 9, a cargo de la Dra. Maldonado. Según la hija de la víctima, había cámaras de seguridad en el lugar del accidente y varios testigos.

"Están los testigos de la distribuidora, una señora que estaba por cruzar y la roza. Y el policía de civil que lo siguió hasta la casa", finalizó.