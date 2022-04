Violento asalto al padre del tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman

Un ladrón ingresó al local del padre del tenista Diego “Peque” Schwartzman y lo amenazó con cortarle la cara con una trincheta. El delincuente fue detenido por la policía.

Ricardo Schwartzman, padre de Diego, fue víctima de un violento asalto el domingo pasado en su local de ropa y artículos deportivos que posee en el barrio porteño de Palermo. En horas del mediodía local, un hombre ingresó haciéndose pasar por un cliente y le robó una importante suma de dinero, un celular Samsung S8, mochilas, un parlante y un equipo de música.

El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y puede observarse el momento en el que el delincuente se para detrás del mostrador y amenaza a Ricardo. “Dame la plata o te corto la cara”, contó el papá del Peque Schwartzman en Radio Rivadavia. El sujeto fue detenido a una cuadra del lugar por efectivos policiales que fueron alertados de lo sucedido.

Al momento del hecho delictivo, Ricardo se encontraba solo, ya que uno de sus hijos y su yerno no estaban en el local. “Fui como todos los días, nosotros trabajamos de lunes a lunes, es un local familiar que tenemos por necesidad como todo el mundo”, explicó la víctima. Y agregó: “Lo único que le pedía era que no me hiciera nada porque iba a ser peligroso por mi problema físico”.