Villa Gesell: Confirman que Marcelo Medina no murió ahogado

Marcelo Medina era un joven oriundo de la ciudad bonaerense de Villa Gesell que se había ausentado de su hogar el domingo 8 de Mayo próximo pasado con un posible brote psicótico.

Veinte días más tarde, un pescador que se hallaba practicando tal actividad en la zona de Mar de Ajó extrajo restos humanos del mar consistentes en un brazo superior completo, por lo que dio aviso a las autoridades policiales quienes rato más tarde hallaron un torso a la altura Punta Médanos, a unos 20 kilómetros del primer hallazgo.

El fiscal a cargo de la UFID6 de General Madariaga ordenó la remisión de los restos óseos al Laboratorio de Genética Forense de Junín para su análisis, cuyo resultado positivo se conoció en las primeras horas de la tarde del pasado viernes 5 del corriente mes confirmando que los mismos pertenecen al joven desaparecido.

Ante ello, las autoridades judiciales ordenaron nuevas pericias a efectos de determinar si el joven geselino había fallecido ahogado, cuyo resultado negativo se informó a lo padres del mismo en la mañana de este lunes 29.

Fuentes judiciales informaron que las pericias realizadas a los restos del cuerpo de Marcelo Medina no presentaban plancton, descartando en consecuencia la muerte por asfixia por ahogamiento.

Por el momento no hay cambio de carátula porque no se determinó que haya sido un homicidio, aunque tal hipótesis no se descarta y se avanza investigando en tal sentido, aunque a la fecha no hay imputados por la muerte de Medina.

El fiscal que entiende en la causa, Dr. Walter Mercuri solicitará otra pericia, la anatomopatológica para completar datos sobre las causales de muerte del geselino.