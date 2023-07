Viggo Mortensen, el actor de "El señor de los anillos", visita Bahía Blanca por trabajo: Qué hará en la ciudad

Viggo Mortensen, el actor que se hizo famoso en todo el mundo por su papel en "El señor de los anillos" y luego protagonizó films como "Una historia de violencia", se encuentra de visita en Bahía Blanca.

El galán, que nació en Nueva York pero vivió muchos años en Argentina, no dudó en visitar nuestro país para presentar su nuevo libro de poemas.

Porque, además de su trabajo como actor, director y productor, Viggo posee el sello Perceval Press y además escribe poesía.

Entre sus títulos más famosos se encuentran "Ten Last Night" (1993), "Coincidence Of Memory" (2003), "Lo que no se puede escribir" (2019) y "Eudaimonia" (2021).

Una visita de lujo

Ahora, Mortensen visitó nuestro país para promocionar su nuevo volumen de poesía, que fue editado en Bahía Blanca por el sello local Lux.

Se trata de "Ramas para un nido", que el autor presentó en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera junto al escritor Fabián Casas.

A continuación, mirá el video.