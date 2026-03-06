Viernes gris con lloviznas y ráfagas: ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El tiempo se presentará inestable este viernes en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al informe oficial, las temperaturas se ubicarán entre los 19 y los 26 grados, con vientos predominantes del sector este. Además, hacia la tarde se prevé un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en distintos puntos del territorio bonaerense.

Para mañana, sábado 7, las condiciones climáticas continuarán siendo variables. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse lluvias aisladas y lloviznas, aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde. La jornada tendrá una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27, con viento del este y algunas ráfagas de moderada intensidad.

En tanto, el domingo 8 se presentará con mejores condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados, mientras que el viento del este continuará presente y podrían registrarse algunas ráfagas.

El organismo meteorológico recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico, especialmente por la presencia de viento y precipitaciones intermitentes en distintos sectores de la provincia durante el inicio del fin de semana.