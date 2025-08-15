Viernes de rutas cargadas: Miles de automovilistas rumbo a la costa atlántica

Este viernes, declarado día no laborable con fines turísticos, miles de argentinos eligieron aprovechar el fin de semana largo para viajar hacia distintos destinos turísticos de la provincia. Según reportes oficiales, el tránsito en las principales rutas hacia la Costa Atlántica es intenso, aunque hasta las 10:00 horas no se registraron accidentes de gravedad.

Desde la empresa concesionaria AUBASA informaron a INFOZONA que:

Por la estación de peaje de Samborombón (Ruta 2) , a las 9:00 horas, pasaron 1.763 vehículos .

, a las 9:00 horas, pasaron . Por el peaje de Maipú (Ruta 2) , en la misma franja horaria, transitaron 661 vehículos con rumbo a Mar del Plata y ciudades aledañas .

, en la misma franja horaria, transitaron con rumbo a . Por la estación de peaje La Huella (Ruta 11), también a las 9:00 horas, pasaron 781 autos, reflejando la preferencia de muchos viajeros por localidades del Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

Precaución en Lezama: La Autovía 2, a la altura de Lezama, se transforma en una avenida urbana con tránsito más lento, por lo que se recomienda extremar la precaución. Se sugiere respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad, sobre todo en las zonas de acceso a localidades y estaciones de servicio.

Recomendaciones para viajeros:

Planificar paradas para descansar.

Evitar maniobras bruscas y adelantamientos peligrosos.

Mantener atención en cambios de carril y vehículos que ingresan desde rutas secundarias.

Las autoridades provinciales y la concesionaria AUBASA mantienen operativos de control y asistencia en distintos puntos de la ruta para garantizar un tránsito seguro durante este fin de semana largo.