Viernes agradable y con sol:¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

Francisco Díaz
agrada

Febrero comienza a despedirse en la provincia de Buenos Aires y, de manera progresiva, se retoman las actividades habituales tras el receso de verano. Con el inicio del ciclo lectivo del corriente año a la vuelta de la esquina, el tiempo se convierte en un factor fundamental para la organización de las familias bonaerenses.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presenta con condiciones estables y temperaturas más que agradables en gran parte del territorio provincial.

La jornada comenzará con cielo mayormente despejado, una temperatura mínima de 13 grados y viento del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 27 grados, marcando la máxima del día. El cielo continuará con predominio de sol y apenas algunas nubes aisladas, configurando un escenario propicio para las actividades al aire libre y los preparativos escolares.

En horas de la noche, la temperatura descenderá levemente hasta ubicarse en torno a los 25 grados, manteniéndose en valores cálidos.

Para mañana, sábado 28, el panorama seguirá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C. El viento rotará al sector sudeste, aportando algo más de humedad.

En tanto, el domingo 1 de Marzo se anticipa algo nublado, con una mínima de 22°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C. Se prevé viento del sur con ráfagas a lo largo de la jornada.

De esta manera, el cierre de febrero en la provincia de Buenos Aires estará acompañado por condiciones mayormente favorables, en un contexto donde el clima resulta clave para el regreso pleno a la rutina y el inicio del nuevo ciclo escolar.

