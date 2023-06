Video viral: Apareció "La Llorona" caminando en plena calle y espantó a los vecinos

Un usuario de TikTok llamado @omargarcia938 subió un aterrador video donde puede verse una extraña figura vestida de blanco caminando por la calle.

El video se viralizó y ya superó más de 3 millones de visualizaciones y 100 mil likes. Los usuarios de la red social no dejaron pasar el evento sobrenatural.

La misteriosa figura fue identificada como "La Llorona" y, al ver la grabación, los cibernautas hicieron fuertes comentarios: "Yo la escuché y lo que hace es llorar y no gritar, cada vez que me acuerdo me erizo"; "Es un alma en pena"; "No tiene sombra".

A continuación, mirá el video.

La historia de La Llorona

Se trata de una mujer que perdió a sus hijos y aparece determinadas noches, vagando por las calles, buscándolos. La figura siempre va vestida de blanco, con un velo que le cubre la cara.

Según el mito popular, la mujer, tras ser abandonada por su marido, decidió ahogar a sus hijos en el río y, desde entonces, vaga arrepentida, buscando purgar su pena.