Video viral: un fantasma empezó a tocar el piano de un joven cordobés y el video aterró las redes sociales

Un joven de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, se volvió viral por el aterrador video que subió a su cuenta de TikTok sobre un fantasma.

Una situación aterradora

El veinteañero se encontraba tranquilamente en su hogar cuándo, sin previo aviso, empezó a escuchar el piano sonar, algo que primero lo sorprendió y luego lo aterró.

El joven contó: "Esto pasó hoy, el piano suena completamente solo. Está sonando el piano solo, está sonando el piano solo, pensé que era un gato".

El usuario, identificado como Crix Aliz, agregó: "Se olvidó la tapa del piano abierta, yo pensé que era un gato, acabo de ir a ver y no sé lo que voy a hacer".

Muy asustado, el veinteañero confesó: "Así que me tengo que acercar, para que ustedes lo vean, sino no me van a creer. No sé más qué hacer".

Uno de sus seguidores le recomendó: "¡Si o sí tenés que hacer una limpieza energética con alguien que sepa de verdad!". A continuación, mirá el video.