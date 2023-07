Video viral: El enfermero fantasma que anticipa a familiares de pacientes si estos se van a salvar o van a morir

Se viralizó un video en la red social TikTok, protagonizado por un joven que contó la traumática experiencia que le tocó vivir en un hospital con su mamá.

Historia de miedo

Paul Berrocal relató lo que vivió días atrás, de madrugada, en los pasillos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Perú.

El joven arrancó diciendo que su madre tuvo que ser trasladada de urgencia para ser operada por una peritonitis. Pasada la medianoche, una enfermera lo trasladó al área de cuidados intensivos para que pudiera estar más cerca de ella.

Mientras esperaba, se le acercó un hombre vestido de enfermero y le dijo que no se preocupara porque la operación había salido bien.





Todo parecía normal, pero minutos después, la figura desapareció. "Yo en ese momento sentí un adormecimiento en mi cabeza muy fuerte y en todo mi cuerpo (…) sentí tanto miedo al ver que la persona no estaba allí que me fui corriendo", contó Paul.

Al amanecer, el joven le contó a una de las enfermeras lo que le había ocurrido y la mujer le confesó que no era la primera persona que había vivido algo así.

"Yo he escuchado a otros familiares decir que una persona mayor se les ha acercado y les dijo: '¿Están esperando a un familiar suyo? Prepárense para lo peor' y dicho familiar fallecía. No sé quién es, un ángel de la muerte o no, pero no eres la primera persona que me lo cuenta", le dijo la enfermera a Berrocal.

A continuación, mirá el video.