"No se dejen pisotear": joven argentina que emigró a España contó el maltrato que sufren los extranjeros

Una joven llamada Antonella Brandolino emigró a España, buscando una mejor calidad de vida y en su "Diario de una argentina en Madrid" contó que la está pasando mal.

Discriminación y explotación laboral

La joven contó: "Me acaban de echar de mi trabajo, el cual fue el octavo o noveno desde que estoy en España. En ese tiempo me mudé como cuatro veces desde Madrid a Marbella y después a Málaga".

Antonella reveló: "Estuve trabajando en una empresa hace cinco meses y me acaban de echar porque se cumplía el periodo de prueba. Esto no es un descargo porque me hicieron un favor echándome".

En ese punto, la joven reveló una dura realidad: "Tengan en cuenta que acá, en España, los argentinos son latinoamericanos. Ellos les dicen panchitos. No se dejen pisotear, me echaron por xenofobia, estoy cien por ciento segura".

Brandolino remarcó: "Me denigraban por mi acento y además no voy a trabajar por dos mangos. Salvo que tengas un máster, acá hasta los 35 años sos categoría junior".

La joven advirtió: "Ojo con lo que dicen en las redes, no es todo color de rosa. Acá es difícil conseguir trabajo, sos latinoamericano, alcen la voz y no se dejen pisar".

A continuación, mirá el video.