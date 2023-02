Video viral: famoso tenista tuvo un ataque de furia en un torneo ATP y rompió tres raquetas en 25 segundos

La presión que soportan los tenistas es muy intensa, y muchos grandes jugadores, incluido André Agassi en sus memorias, han reconocido que hay momentos en que la tensión los supera.

Fuera de control

Alexander Bublik protagonizó una situación muy violenta mientras jugaba el último tiebreak de su partido frente a Gregoire Barrere en el ATP 250 de Montpellier.

Enojado al ver que estaba a punto de perder, el joven destrozó tres raquetas en apenas 25 segundos, ante la mirada sorprendida e indignada del público.





El jugador número 50 del ranking destruyó la primera raqueta en cinco golpes tras perder el sexto punto del tiebreak. Todos imaginaron que la situación acabaría allí.

Pero no: Bublik fue a su banca, busco otra raqueta y la destruyó. Cuando todos pensaron que había terminado, tomó otra e hizo exactamente lo mismo.

Finalmente agarró su cuarta raqueta y volvió al juego, que perdió por 4-6, 7(14)-6(12) y 6(3)-7(7). Mirá el video a continuación.

No le gusta su trabajo

En el 2020, Bublik reconoció que no le gusta el tenis: "Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato".