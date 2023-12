Video viral: Salió de fiesta, tomó de más y le transfirió todo el dinero de su cuenta bancaria a su ex

Un usuario identificado como @lucasslazaroo compartió un video bajo el título de “Secuencia post boliche se re pudrió mal”.

En la grabación aparece un joven llamado Sebastián completamente borracho en una estación de servicio, angustiadísimo por haberse separado de su novia.

El hombre saca su celular mientras exclama: “Todavía la amo a Martina. Le voy a pasar 45 lucas“. Ante la sorpresa de sus amigos, el joven le dio todo su dinero a su ex pareja.

“Yo la quiero amar. Ya le transferí. Ya está”, declaró Sebastián. Su amigo Lucas no dudó en recriminarle: “Damelo a mi. ¡No lo puedo creer! Ni eso gastó en el boliche, imaginate“.

Los cibernautas le dejaron toda clase de comentarios: “Mi ex no me pagaba ni la cena”; “¿Alguien más se dio cuenta que le transfirió todo lo que tenía en su cuenta? ¡Qué locura!“; “Martina te queremos conocer”; “Un verdadero amigo te saca el celu y se queda con toda la guita”; “Unas ganas de ser su ex”; “¿Querés ser mi novio?”.

A continuación, mirá el video.