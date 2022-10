"¡Ayudame, Dios, por favor!": una ciclista grabó cuando le disparan para robarle la bicicleta

En La Plata, una ciclista sufrió un aterrador intento de robo en el centro del Parque Pereyra Iraola. La mujer estaba pedaleando tranquilamente, cuando dos criminales la interceptaron y le dispararon para quitarle su rodado.

Video grabado en tiempo real

La chica va por el parque a plena luz del día cuando aparecen dos delincuentes, quienes la amedrentan ordenándole que les diera su bicicleta.

"¡Tomátelas!", les responde la joven mientras comienza a pedalear con mayor velocidad y desesperación. En ese momento, se escucha el disparo de un arma de fuego.

La mujer intenta pedalear más rápido para alejarse de los ladrones mientras ruega: "¡Ayudame, Dios, por favor!".

Parque Pereyra Iraola.

Encuentro y denuncia

La mujer atraviesa el parque y se encuentra con otra persona, que le comenta que también a ella "le habían robado la bicicleta", por lo que que consideran que fueron los mismos criminales.

Después de que se difundiera el video en las redes sociales, la ciclista afirmó que tiene "miedo de volver a salir en bici".

Relato en primera persona

En diálogo con un medio local, la joven recordó toda la situación: "Fui andando hasta la estación y se me ocurrió entrar al Parque. Ingresé por el sendero principal, pero en cierto tramo se bifurca en dos senderos: uno va hacia la Virgen Robada y el otro al Árbol de cristal. Me saqué una foto con la Virgen".

Ermita de la Virgen Robada en el Parque.

Cuando volvía se cruzó con dos jóvenes que iban con "una bicicleta al costado" y que, luego de haber avanzado, la amedrentan para que les entregara su vehículo.

"Ahí es cuando les grito y empiezo a pedalear con fuerza. Creo que dispararon para ver si me asustaba o si dejaba la bici. Lo único que pensé es en salir de ahí porque me podrían haber hecho cualquier cosa y nadie me iba a encontrar ahí dentro", confesó la mujer.