Video viral: Hombre cayó a las vías y lo salvaron segundos antes de que llegara el subte

Posiblemente se trate de una de las pesadillas recurrentes de las personas que toman el subte, y en este caso, para un hombre en particular, todo se volvió real. Imagen del rescate

Caída y milagroso rescate

Todo sucedió en la estación en el barrio neoyorquino de Harlem, situado en Manhattan. Por causas que todavía se tratan de establecer, un hombre cayó a las vías.

Desesperado ante la inminente llegada del subte, comenzó a pedir ayuda a gritos. Los policías Brunel Victor y Taufique Bokth se encontraban realizando un patrullaje de rutina y, al oírlo, fueron a rescatarlo.

Corrieron hasta el lugar del hecho y no dudaron en saltar a las vías para socorrer a la víctima.

"Nuestra tarea es ayudar a la gente. No nos importa si tenemos que arriesgarnos. Por eso lo hacemos, por eso tenemos este trabajo", explicó Víctor a la cadena WABC-TV. NYPD officers and a member of the public rescued a man who fell on subway tracks just moments before a train arrived at the station. Police say the man who fell is in stable condition and only sustained minor injuries to his hand and back https://t.co/T1uEQyVUjX pic.twitter.com/6pZIS92iPj— CNN (@CNN) November 27, 2022

Los agentes tuvieron la ayuda de un transeúnte para subir al hombre herido al andén. Según pudo determinarse posteriormente, la diferencia entre la subida de los policías y la llegada del subte fue de apenas 10 segundos, un verdadero milagro que se viralizó en las redes sociales.