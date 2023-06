Un papá se cansó de los paros docentes y lanzó un reclamo que se viralizó: "Igualdad no es hablar con X"

Los paros docentes suelen generar muchas reacciones en la sociedad y nunca pasan desapercibidos, por eso se viralizó el duro discurso que hizo un padre contra estas medidas.

Fuerte cuestionamiento

Un grupo de personas se movilizó hasta el Consejo Escolar de Bahía Blanca para reclamar el cese de los paros docentes y uno de los padres hizo un fuerte discurso que se volvió viral.

"La raíz de todos los problemas de cualquier país del mundo es la educación. Primero la pandemia, después en la casa y este año con todos los paros. ¿Y el año qué viene? El director de la escuela de mi hijo me dijo: '¿El año que viene te parece que no va a haber paros con el cambio de Gobierno?'", arrancó el hombre.

Y preguntó: "Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos rehenes, hoy de peronistas, mañana de los radicales, ATE. ¿No pueden tomar otro tipo de medida de fuerza? Sin cortar ninguna calle, sin ninguna batería política, sin ningún bombo".

Muy enojado, el hombre expresó: "Cada vez que iba le decía a la maestra: ‘¿Por qué no tiene actividad el nene mío en la carpeta?’. Y él me decía: ‘Papi, hacemos actividad en clase’. Todes me ponía. Igualdad no es hablar con X, igualdad es que los chicos tengan clases todo el año".

A continuación, mirá el video.