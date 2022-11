Video viral: Un gigantesco OVNI fue grabado sobrevolando el Cerro Uritorco

"Ver para creer", dice un dicho muy popular, y por ese motivo, cada vez que aparece un objeto volador no identificado (OVNI) se generan fuertes repercusiones.

Sorpresa y misterio

Esta vez, un usuario de TikTok, publicó un video que rápidamente se viralizó donde pueden verse unas "luces brillantes" en el Cerro Uritorco.

En la filmación una luz resplandece sobre el cielo nocturno y llama mucho la atención su forma inusual. Esto generó una situación tremenda.

Una de las mujeres, presentes en el lugar, afirmó: "¡Es un ovni!". Por el momento, las autoridades nacionales que controlan el tráfico aéreo no hicieron ninguna declaración al respecto, pero la grabación se viralizó en todo el mundo.

La experiencia paranormal de Nicole Neumann

Es bueno remarcar que, tiempo atrás, la modelo argentina narró una situación similar que vivió junto a sus hijas, lo que permite entender porque tanta gente cree en la existencia de OVNIS.

Nicole estaba en su campo y tuvo una particular charla con el encargado del lugar: "Ya el casero me había dicho: '¿Sabes que anduvo un OVNI estos días por acá?'. Como que lo vieron varias noches. Aparte hay seguridad, lo habían visto los guardias, gente que está en los campos, no es que lo vio él solo".

Nicole Neumann

La joven agregó: "Y un día estábamos así cocinando, medio de noche y entró muy tranquilo y me dice: '¿Alguna vez vieron un OVNI? ¿Lo quieren ver?'. 'Sí, obvio'. 'Bueno, salgan'".

Nicole confesó: "Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis tres hijas, éramos un montón, no es que lo vi yo sola. ra como una cosa así, no sé decirte bien la forma, y como luces así y se quedaba como estática arriba de la casa, muy cerca, ponele que eran cien metros, una cuadra".

Neumann agregó: "Fuimos a buscar el auto y lo seguimos hasta que termina el borde del campo, lejísimo. Y ahí como que se fue atrás de los árboles, hay un alambrado alto, no pudimos atravesar más con el auto y lo tuve que dejar ir. ¡No saben la emoción, tres días que no podía dormir de la emoción!".