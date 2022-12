Video viral: Terror por el nuevo filtro de TikTok que permite captar la presencia de fantasmas y espíritus

Se viralizó un nuevo filtro de Inteligencia Artificial de TikTok que permite detectar, sin importar donde uno de encuentre, la presencia de fantasmas o espíritus.

Más de 44 millones de razones

Los fenómenos paranormales siempre causan un alto impacto, por ese motivo, resulta lógico aunque abrumador que más de 44 millones de usuarios de TikTok hayan decidido probar el nuevo filtro de la aplicación.

El filtro se llama "Al Manga" y, originalmente, su objetivo era modificar el aspecto de una persona para que se viera como el personaje de una historieta, el problema es que una mujer descubrió que había un efecto secundario no deseado.

Todo comenzó cuando una usuaria llamada @mabelarlet grabó un pasillo vacío de un hospital en el turno noche, luego le aplicó el filtro y aparecieron dos jóvenes sin rostro.

Esto provocó un fuerte impacto y todo el mundo comenzó a usar la aplicación con el fin de chequear si era verdad o no que permitía captar a fantasmas y espíritus.

Testimonios aterradores.

Una cibernauta contó: "En mi casa aparecieron tres mujeres y una niña que yo no veo"; otra persona agregó: "Con mi prima lo hicimos y salió un grupo de personas en su cuarto"; un hombre confesó: "Lo hice y me salió un tipo de Parca, el susto que pegué no me dejó guardarlo".