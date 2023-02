Otro joven fue brutalmente agredido por una patota de rugbiers: tiene 13 años y el ataque fue a traición

El juicio a los jóvenes que le quitaron la vida a Fernando Báez Sosa le dio visibilidad pública a los ataques que muchos rugbiers realizan aprovechando su fuerza física.

Una situación que pudo terminar en tragedia

Aunque los aficionados a este deporte negaron que generara tendencias violencias en quienes lo practican, se viralizó un nuevo ataque de rugbiers a traición.

Esta vez todo ocurrió en Corrientes, donde Leandro Chávez, un joven de 13 años fue brutalmente golpeado a traición por una patota y debió ser hospitalizado.

El suceso ocurrió a la salida del Corsódromo Nolo Alías. La víctima contó: "Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor". Mirá el video a continuación:

VIDEO | Un niño de 13 años fue brutalmente agredido por una patota de rugbiers en Corrientes, a la salida del Corsódromo Nolo Alías. El menor debió ser hospitalizado pic.twitter.com/AN9SJVzg0P — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) February 7, 2023

Un aterrador video viral

En la grabación que se difundió en las redes sociales, puede verse como nueve jóvenes le pegan a la víctima en las inmediaciones del Corsódromo.

En el video se contempla una situación similar a lo que ocurrió en el caso Fernando Báez Sosa, con los rugbiers haciendo un círculo para rodear a la persona que golpean.

Chávez contó: "Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana cuando a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers".

El joven contó: "Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios, yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor".