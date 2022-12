El devastador video viral de un niño para su papá que lo abandonó: "¿Puedes venir en Navidad a verme?"

"Una casa no siempre es un hogar", reflexiona Bono, líder de U2, en "Sometimes You Can't Make It", la canción que le dedicó a su papá, confesando que de niño y adolescente no la pasó nada bien.

Ahora, la relación entre un hijo y su progenitor volvió a quedar en el ojo de la tormenta por un video que se viralizó, con el pedido que un nene le hace al padre que lo abandonó.

Imposible no emocionarse

Un pequeño llamado Lupito le envió un mensaje a su papá a través de la cuenta de Tik Tok de la Asociación "Héroes sin capa", que busca ayudar a los niños de bajos recursos en la ciudad de Durango, México.

"Dice mi mamá que mi papá ya tenía otra familia y por eso ya no volvió para verme", comienza diciendo el nene, sin ocultar su tristeza frente a las cámaras.

Y luego hace el pedido que hizo llorar a millones de personas en todo el mundo: "Papá, ¿puedes venir en Navidad para verme, para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos?".

Gran repercusión

El video tuvo más de 29 millones de reproducciones en Tik Tok y recibió miles de comentarios de usuarios emocionados por el pedido del pequeño Lupito.

De hecho, muchas personas se ofrecieron a visitar al niño y llevarle regalos en esta fecha tan emotiva, dando por sentado que el padre del menor no hará acto de presencia esta Navidad.