La joven que golpeó a su bebé quedó en libertad y amenazó a la persona que la denunció: "Te re cabe"

Días atrás se conoció la historia de una madre adolescente de La Plata que fue grabada mientras golpeaba a su bebé en la cara y, cuando le dijeron que parara, respondió: "Es el diente de leche, le vuelve a crecer".

Libertad y amenazas

La joven quedó detenida unos días, pero al tener 17 años y ser menor de edad finalmente fue liberada. Apenas salió de la cárcel, amenazó a la mujer que la grabó y denunció por maltrato infantil.

"Me re traicionaste por la espalda. Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo", dice uno de los audios que la acusada envió. Y agregó: "Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad".

La mujer que realizó la denuncia contó: "Estoy recibiendo amenazas de ella, grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia". A continuación, mirá el video.

Lo que contó la abuela del bebé

Natalia reveló: "Empezó con la violencia cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse".

Y agregó: "¡Una bronca, una impotencia! ¡No tiene perdón de Dios! Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa".