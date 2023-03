Juan Grabois agredió brutalmente a Cristina Pérez: "¡Xenófoba, racista, mentirosa y planera!"

Cristina Pérez llamó a Juan Grabois por la toma de tierras, en Mar del Plata, realizada por personas que supuestamente pertenecen a la agrupación del líder social vinculado al Papa Francisco.

La periodista fue muy dura con el accionar de las personas que tomaron el predio: "Llegaron, digamos, sin aviso, y acamparon en el lugar y se instalaron allí sin mayor noción de titularidad".

Grabois intentó explicar lo sucedido: "Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza. Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como, eh, digamos, el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra, encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron. Mirá, no hay nada raro".

Cristina le respondió sin filtros: "Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches".

La violenta respuesta de Grabois

En un claro intento de intimidar a la periodista, el dirigente social comenzó a insultar a los gritos a la conductora: "¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada".

Cristina no se dejó intimidar por la catarata de insultos: "Usted utiliza ofensas para defender causas que van al margen de la Constitución Nacional".

Grabois volvió a su vieja técnica de insultar: "Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes. Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza. Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, lo fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás".

La respuesta de Cristina Pérez

Tras el cruce con Grabois, la periodista confesó: "Nunca me tocó hacer una entrevista con tanta violencia. No tengo problema en polemizar y cruzarme con el protagonista de la nota. Pero nunca había recibido tantos insultos. Conté unos 10 en muy poco tiempo".

La conductora agregó: "El que descalifica se está describiendo. Me sorprendió que Grabois apelara a tantos insultos. Si tenía razón era mejor argumentar, que agraviar a quien le preguntaba. Cuando la gente está bajo presión, se muestra tal cual es. Y Grabois demostró ser un hombre violento. Si tenía razón, no tenía por qué insultarme".

Curiosamente, este hecho de violencia explícita contra una mujer no generó ninguna clase de comentarios de las entidades de derechos humanos. Todas guardaron un completo silencio.