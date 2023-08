José Luis Perales salió a desmentir la noticia de su fallecimiento: "Estoy más vivo que nunca"

Ayer se viralizó la noticia de que el cantante y compositor español José Luis Perales, autor de innumerables éxitos, había fallecido a los 78 años.

Hoy, el cantautor compartió un video para desmentir la noticia y asegurar que se encuentra mejor que nunca, disfrutando su retiro junto a su familia.

Qué dijo el artista

"Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, ha dicho que me he muerto", expresó el cantante.

Y remarcó: "Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Nada. Que estamos muy bien".

A continuación, mirá el video.