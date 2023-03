"Hay que cerrar la grieta": inesperada declaración de Jorge Lanata

Jorge Lanata le concedió una extensa entrevista a su amigo Ernesto Tenembaum para el programa radial "Diario con vos" y no se guardó nada.

"La palabra grieta surgió en la entrega de los Martin Fierro 2013 y solo me limité a comentar lo que veía desde el escenario: gente que antes me saludaba y entonces no, yo mismo dejando de saludar a otra gente", arrancó su descargo el animador.

Y agregó: "Odio el argumento de la autoridad moral más que nada en el campo de los Derechos Humanos. Que me corran hoy por izquierda porque estoy diciendo que hay que cerrar la grieta, es tonto. Tenés un montón de gente mirando que te dice qué es lo que tenés que hacer".

Jorge Lanata

El inventor

Lanata reconoció: "A mi me toman como el inventor de la grieta. Creo que es muy difícil de superarla, por entonces, dije que iba a trascender a los gobiernos y sucedió, pero recordemos que la grieta empezó desde el kirchnerismo".

El periodista apuntó contra Cristina Kirchner: "Ella decide dividir y elegir un enemigo que fue el periodismo y así creó una grieta de arriba para abajo, algo que después se replicó, así empezó".

Jorge recordó: "Yo describí la grieta en esos Martín Fierro y nunca hice una apología de la división. Somos la Patria, la Nación y el pueblo decían los K. ¿Quién soy yo entonces? Esa idea monopólica que representás todo no surgió de mí, sino del kirchnerismo, de arriba hacia abajo".

Lanata aseguró que "Cristina tiene que estar presa y no podría participar del proceso electoral. Yo denuncié a los K cono nadie". A continuación, mirá el video.

No generalizar

El periodista afirmó: "El razonamiento de que todo kirchnerista es chorro es solo una estupidez por generalizar, nadie podría decir que algo así es verdad. Yo tengo la sensación de que hay un montón de gente que son tipos honestos y que creen porque ideológicamente lo creen. Me parece que pensar desde lo ultra en cualquiera de los dos bandos es idiota".

Lanata remarcó: "Veo tan despiadado al anti K con una visión de derecha y antiperonista que no me gustó".

Contra Alberto Fernández

El periodista hizo una demoledora evaluación del Presidente: "Me genera tristeza, es una persona que no está a la altura del poder. Es una lástima, está engañado de la situación, él sólo cree que puede llegar a una reelección: no lo ve".