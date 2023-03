Jey Mammón le dio una provocadora entrevista a Jorge Rial: "Soy esto. El que quiere, que me acompañe"

Jey Mammón le concedió una extensa entrevista a Jorge Rial para defenderse de la acusación por abuso sexual en su contra.

En el programa "Duro de Domar" se emitió un adelanto de todo lo que dijo el conductor denunciado por Lucas Benvenuto, que dijo haber sido abusado por Jey cuando tenía 14 años.

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

Las palabras de Jey

"Quiero contar cómo estoy, y por qué hace una semana no digo nada. Mis amigos me visitan, me contienen. Estoy en shock, paralizado, y tomo clonazepam todo el tiempo", relató Mammón.

Y luego lanzó varias frases provocadoras: "Estoy pasando el peor momento de mi vida. No se qué va a pasar. Sí sé algo, es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto. El que quiere, que me acompañe, y el que no, que se quede en el camino".

Jey le habló a la víctima, expresando: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo". Mirá el video, a continuación.