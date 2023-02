Video viral: hombre corrió a machetazos a dos motochorros armados con revólveres

Un grupo de motochorros trató de robarle a una pareja que se encontraba en una parada de colectivo y un vecino de la zona salió a defenderlos.

Una reacción muy impulsiva

El violento hecho ocurrió en Santa Isabel, un barrio situado en las afueras de la ciudad de Córdoba. El protagonista dio detalles de lo que pasó.

"Yo estaba acá afuera con mi familia y justo en la esquina en una parada de colectivo había una pareja y se paran dos motos con armas de fuego", comenzó su relato el hombre.





Al ver lo que pasaba, el vecino buscó la herramienta que usa para cortar las plantas y atacó a los delincuentes: "Saque el machete y con la parte de atrás del filo, para no lastimar a nadie, le pegué a uno en la espalda".

Video viral

Todo quedó registrado por la cámaras de seguridad del domicilio. Al ver posteriormente las imágenes, el hombre reconoció que actuó por impulso, sin pensar en las consecuencias.

"Usted sabe que me arrepiento. Por que en ese momento no pensé que me podían disparar. Yo solamente quise defender a la gente que estaban asaltando", reconoció.

Y agregó: "Mi familia se puso mal. Me dijeron que tenia que pensarlo un poco mejor. Pero ver tanta inseguridad que hay en el barrio da bronca". A continuación, mirá el video.