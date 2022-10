Video viral: golpes y un grito desgarrador provenientes de una tumba

Se viralizó un video donde puede verse a un hombre que acude a un cementerio a visitar un familiar y empieza a escuchar ruidos extraños proveniente de uno de los nichos.



Grabación inmediata y pánico

Para no quedar como un mentiroso, el hombre decidió tomar su celular y registrar el momento.

El video se inicia con la imagen de un nicho al que le falta la placa que debería contener el nombre de la persona fallecida y la fecha en que murió. Lo aterrador sucede cuando la persona se va acercando y desde el interior se oyen sonidos de golpes y hasta un grito al final.

Fuga y misterio

El hombre, asustado por la situación, dejó de filmar y escapó raudamente del camposanto para contarle lo sucedido a su familia.

Posteriormente, subió el video a las redes sociales y tuvo cientos de reproducciones y comentarios de otros internautas.

El encargado de cuidar el lugar sostuvo en un noticiero local que "son señales que recibimos muy a menudo, pero de las cuales no hay que temer, ya que pueden ser almas que no han encontrado su camino a la luz. Por eso, no hay que molestarlas y seguir haciendo lo de uno".