Video viral de carnicero que advierte sobre todas las trampas que hacen sus colegas: "El falso bife, la falsa nalga"

Marito Laurens es un carnicero TikToker muy popular, que usa sus redes sociales para ayudar a los consumidores a no ser engañados.

Mejor prevenir que pagar

El joven arranca diciendo: "No le creas a ningún Pin-Nueve". El carnicero explicó que, al verdadero bife de chorizo, "no se le tiene que desprender nada". Y remarcó: "No te comas el chamuyo".

El carnicero también habló de la "falsa nalga": "No vendan cuadril por nalga. La nalga, si la damos vuelta no tiene grasa o la tela que la tiene el cuadril. No digan que es nalga, acá está el problema en no decir la verdad".

Marito también habló de sus colegas que lavan la carne o el pollo en mal estado para venderlo como si estuvieran frescos.

Rápidamente, los cibernautas le agradecieron sus palabras: "Entonces fuimos estafados hace décadas por carnicerías"; "Gracias, Marito, por tu honestidad"; "Es un verdadero carnicero sincero".

Por supuesto, no faltó el hombre que puso su dosis de picante: "Éste sabe todas las malas porque él las hace".