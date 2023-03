Pinchó en la ruta, le arreglaron la rueda con pasto y aceleró a fondo: "La clásica picardía argentina"

"Más vale maña que fuerza", dice un popular dicho argentino, y eso acaba de quedar comprobado en el insólito hecho que ocurrió en una ruta de nuestro país.

Increíble pero cierto

Se viralizaron imágenes de un hombre que pinchó la rueda de su moto en la ruta y recibió ayuda de los vecinos del lugar, que rellenaron la goma con pasto.

La solución funcionó de manera perfecta y la moto pudo continuar su camino sin problemas.

No se conoce el sitio donde ocurrió el hecho, pero si que fue en Argentina. Los comentarios de los cibernautas fueron imperdibles: "Lo sabía para las ruedas de bicicleta, pero se ve que funciona para cualquier vehículo de dos ruedas"; "Que genialidad: no se me había ocurrido"; "La clásica picardía argentina".

Un hombre expresó: "Queda como una cubierta rígida, sin aire. Algunos autos solían traer ese tipo de auxilio, los Honda creo, una cubierta de goma maciza que no se pincha nunca pero sirve para llegar hasta la gomería".