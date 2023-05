La triste historia de una jubilada: Su hija le vendió la casa por Facebook y la dejó en la calle

Una jubilada vive una angustiante situación: fue desalojada de la vivienda que alquilaba y su hija le vendió la casa que tenía.

La anciana pidió ayuda para conseguir un nuevo alojamiento en Crónica HD: "Tengo muchas enfermedades, no puedo trabajar".

La mujer también habló de la forma en que fue traicionada por su hija: "Mi hija vendió una casa que era mía por Facebook y de un día para otro me tuve que ir. Estoy muy enferma, no puedo trabajar".

La anciana suplicó: "Yo le pido a la gente trabajo. He trabajado toda la vida, necesito que alguien me preste un lugar para quedarme. Lo que me está pasando es tremendo".

Sobre su hija, la jubilada contó: "Ella siempre vivió conmigo, mientras estuvo en pareja, hasta viví con sus hijos. No sé por qué me hace esto". A continuación, el video.