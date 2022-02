Video: Acusan a Sergio Berni de montar un show en Corrientes

Productores rurales de la provincia de Corrientes acusaron al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni de “armar un show” e incluso a través de varios audios que se han viralizado a través de las redes sociales, aseguraron que el funcionario de Kicillof llegó ayer junto a un equipo compuesto por dos camarógrafos, dos fotógrafos y un técnico que filma cada paso que da a través de un drone.

Incluso, sostienen que hizo esperar a un camión de Bomberos porque el camarógrafo no lo había filmado cuándo se subió a dicha unidad, descendiendo del mismo y repitiendo la escena hasta que quedó registrada “porque hay que mandarla a los canales de TV” afirman que dijo.

Por su parte el titular del Ministerio de Seguridad bonaerense defendió su presencia en Corrientes y subrayó “Acá todo el mundo critica, todo el mundo habla, todo el mundo hace especulaciones, pero en la línea de fuego no veo a nadie, y cuando digo nadie es nadie, y nosotros estamos acá…”

“Lo primero que quiero decir es que yo no me metí’ en Corrientes, sino que Corrientes es parte de una Argentina que se está incendiando y no podemos hacer especulaciones, hay muchas miserias tratando de justificar lo injustificable, nosotros estamos acá porque somos argentinos y tenemos una responsabilidad”, dijo Berni en declaraciones radiales.

“Además la única manera de aprender sobre el combate del fuego es atacando el fuego, así que en la provincia de Buenos Aires lo tomamos como un planeamiento, por eso están acá nuestro brigadistas, que son los mejores, estás los coordinadores, toda esta logística que requiere mucha pericia…”, enfatizó el funcionario.

Desde Corrientes destacan que es imposible acceder a mantener un diálogo con el Ministro bonaerense porque en todo momento está grabando con el equipo de la productora que lo acompaña.

