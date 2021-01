Villa Gesell: Polémica por el saludo de un grupo de policías a la ex Ministra Patricia Bullrich

Un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires que están comisionados en Villa Gesell en el marco del Operativo de Sol a Sol, se cuadró y saludó con una venia a la ex Ministra de Seguridad de la Nación y actual presidente del PRO, Patricia Bullrich.

El hecho ocurrió durante la presentación del libro “Guerra sin cuartel”, cuya autora es Patricia Bullrich, en el Bar Bacará.

El video, subido por la propia ex funcionaria de Macri a sus redes sociales con la leyenda “Gracias por su corazón”, generó encontradas opiniones por parte de los usuarios, algunos de los cuales expresaron que tal saludo no correspondía por cuanto ya no ostenta autoridad alguna.

Los oficiales entraron en fila al lugar, se cuadraron frente a Bullrich y le hicieron la venia, un saludo que en las fuerzas de seguridad significa respeto y reconocimiento a un superior.

Acto seguido, Bullrich agradeció el gesto, en medio de los aplausos de los presentes, y saludó uno por uno a los oficiales. Luego dialogó brevemente con uno de ellos.

La difusión del video generó una fuerte polémica en las redes e incluso solicitan que se sancione a los uniformados por cuanto la ex Ministra no ocupa un cargo como para recibir ese gesto.

Por su parte Bullrich respondió a través de su cuenta de Twitter afirmando lo siguiente: “Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex Presidentes y Ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional”