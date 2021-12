Video: motociclista pasó en rojo, chocó con un auto, el conductor se bajó y lo agredió

Un motociclista chocó con un auto tras pasar un semáforo en rojo y el conductor del vehículo se bajó del rodado para agredirlo. Todo quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Plata.

El accidente ocurrió en la madrugada del lunes en la esquina de 3 y 44, en la capital bonaerense. Una moto que realizaba delivery circulaba por avenida 44, pasó en rojo e impactó contra un automóvil que cruzaba sobre calle 3. El motociclista cayó al piso y el conductor del auto se bajó y comenzó a pegarle patadas y piñas.

El hombre que estaba sobre el asfalto no podía ponerse de pie por la fuerza del impacto, por lo que algunos testigos intervinieron para que no continúe siendo agredido. Inmediatamente se hizo presente un patrullero para tratar de calmar al automovilista y para pedir la asistencia de una ambulancia del SAME.