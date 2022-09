El polémico video de una maestra acusada de maltratar a sus alumnos

Alumnos de 2º grado de la Escuela Nº 1 de la ciudad bonaerense de de Lobos grabaron a su Maestra de Arte en el momento que los maltrataba y les decía que “no son normales”

El video que tomó estado público en las últimas horas, fue filmado el 30 de agosto pasado, aunque las denuncias por el caso se conocieron recientemente.

En las imágenes se la puede escuchar como agravia a sus alumnos con expresiones injuriosas.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, dijo y añadió: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

Tras la difusión de las imágenes, los padres de los alumnos decidieron pedir una reunión con las autoridades de la escuela, aunque la respuesta del Director los dejó atónitos toda vez que amenazó con denunciar a los alumnos y sus familias por cuanto no se puede filmar sin el consentimiento del docente.

Los padres señalaron que los maltratos comenzaron en marzo y eran reiterativos, siendo por ello que los alumnos se cansaron y decidieron grabar a su maestra a los efectos que se adopten las medidas que correspondan.

Provisoriamente la docente fue apartada del curso, aunque se ignora si se iniciará un sumario administrativo.