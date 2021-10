Video de La Cámpora en contra del pago de la deuda al FMI: “No la vamos a pagar”

La organización kirchnerista La Cámpora publicó a través de sus redes sociales un nuevo spot donde se oponen al pago de la deuda al FMI con una canción.

“Sinceramente militamos la doctrina de Perón, la de Néstor, la de Evita, la de la liberación”, comienza la canción. La misma, está acompañada de un video con imágenes de militantes de la organización.

Captura de video. Spot de La Cámpora

La canción, lleva el ritmo de “Inocente” del conjunto de cumbia La Delio Valdez y continúa con una estrofa en contra de los pagos de la deuda: “Esa deuda no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más”.



Este video fue filmado el sábado pasado durante un encuentro de La Cámpora en el predio de la ex ESMA, la jornada previa a la marcha por el Día de la Lealtad.

Ese día estuvieron presentes tanto Máximo como Cristina Kirchner, a quienes se ve en algunos fragmentos. El hijo de la vicepresidenta, incluso, aparece cantando parte de la letra.

Cruces en el gobierno por el pago de la deuda al FMI

Si bien la canción no refiere a alguna parte de la deuda, el spot fue publicado en momentos clave para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, un tema que genera divisiones en el Frente de Todos.

Cristina Kirchner y el sector del kirchnerismo duro se manifestaron varias veces a favor de endurecer las negociaciones o incluso de no pagar la deuda por el momento.

“No podemos pagar porque no tenemos plata para hacerlo”, dijo la vicepresidenta el 24 de marzo pasado, en un acto en Las Flores por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Sin embargo, el ministro de Economía Martín Guzmán, acompañado por el presidente Alberto Fernández, se mostró en pos de obtener un acuerdo en el corto plazo, bajo condiciones que algunos dirigentes del oficialismo consideran demasiado favorables para el organismo de crédito.

Argentina debe en total 44.000 millones de dólares al Fondo, se trata del mayor préstamo de la historia del organismo a un solo país y de más de la mitad de sus acreencias actuales.