Flor Peña sobre el atentado a Cristina Kirchner: “El odio saca lo peor de las personas y lo estamos comprobando”

Flor Peña se refirió al intento de asesinato a Cristina Kirchner a través de sus redes sociales, donde compartió una fuerte reflexión.

La conductora prefirió no usar su programa de América TV y usar sus canales privados para esta dura reflexión.

Las palabras de Flor Peña

“¡Que locura absolutamente todo! Siento más que nunca que esta es una oportunidad para que empecemos a reflexionar, para que empecemos a mirar para adentro, para que pensemos cómo queremos vivir la vida en sociedad”, comienza la actriz.

Y agregó: “El que piensa distinto no es el enemigo. No hay nada bueno que pueda salir desde el odio, desde el maltrato. El odio es destructor, el odio no crea, el odio solamente genera más violencia”.

Flor Peña aseguró: “El odio saca lo peor de las personas y lo estamos comprobando, necesitamos más amor, mirar más para adentro. No puede ser esta escalada de violencia pero creo que puede existir la posibilidad de que salga algo bueno”.

Un pedido específico

“Yo que soy bastante metafísica en la manera de pensar la vida, pienso que esta oportunidad que tenemos es para pasar la página. Tenemos que entender que no somos enemigos. Tenemos que tener mucho cuidado y que esta es la oportunidad que tenemos para pasar página”, dijo la actriz.

Flor Peña afirmó: “Necesitamos encontrar caminos diferentes, que unan, que nos hagan ser mejor como sociedad. Yo sí creo que este es un día para reflexionar”.