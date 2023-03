"Doloroso": Alberto Fernández habló de su estado de salud tras su internación de urgencia

Alberto Fernández fue internado de urgencia por una hernia de disco lumbar que le causaba fuertes dolores y le impedía realizar sus tareas. Mirá el video a continuación.

Lo que dijo el presidente

Alberto Fernández rompió el silencio y declaró: "No es nada grave, aunque doloroso. Este viernes me infiltran y se acaba el problema. Estoy bien. Nada importante. Me hicieron los estudios y el viernes me infiltran en el disco que está apretando el nervio".





El Presidente aclaró: "Esa es la hernia de la que hablan. Estuve muy dolorido ayer (lunes) y esta mañana (martes)". A continuación, mirá el video.

Que dice el comunicado oficial

El texto indica: "Se le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas".