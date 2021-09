Vidal: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra en la 1-11-14, con narcos que te ofrezcan”

La precandidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal, afirmó que no es lo mismo “fumarse un porro en Palermo que en una villa” y generó polémica. Además, cree que Argentina “no está lista” para la despenalización de la marihuana.

“Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan”, declaró Vidal en una entrevista a Filo.News.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires expresó que “son dos caminos completamente distintos. Estás situaciones pueden significar una noche con amigos, relajado, o con tu pareja y la otra un futuro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”.

Además, hizo hincapié en que “para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro”. “No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, explicó María Eugenia Vidal.