Victoria Onetto fue designada como subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia

En el día de hoy, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, designó a Victoria Onetto como la nueva subsecretaria de Políticas Culturales de su gabinete. Estará en reemplazo de Ezequiel David Grimson, quien renunció al cargo el 15 de abril pasado.

Victoria Onetto

“Se propicia designar a Victoria Belloni como subsecretaria de Políticas Culturales, a partir del 15 de abril de 2021, quien reúne os recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesta”, dicta el decreto de su nombramiento.

Belloni es el apellido legal de la actriz, aunque ella siempre usó el materno. Victoria es productora y gestora cultural y tras una gran trayectoria que incluye su paso por cine, teatro y televisión, será parte del gabinete bonaerense.

Victoria es hija de Manolo Belloni quien formó parte de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y fue asesinado en marzo de 1971. Una vez fue entrevistada en televisión y contó: “A mi padre lo mataron en el ’71 con mi mamá (Valentina Nina Onetto) embarazada, yo soy su hija póstuma. No lo conocí. Él tenía 23 años”.

Y agregó: “Lo mató a sangre fría la policía bonaerense junto a Diego Frondizi, que era sobrino de Arturo Frondizi. Lo acribillaron, le dieron veintipico de tiros. En su momento los llamaban enfrentamientos, pero no eran enfrentamientos“.

En la misma línea sostuvo: “Si la guerrilla estaba haciendo algo que no correspondía, me parece que era deber del Estado detenerlos, juzgarlos y condenarlos, pero no detenerlos, torturarlos, matarlos, tirarlos al río“.

Victoria fue reconocida en sus trabajos más destacados como Muñeca Brava, Botineras, El sodero de mi vida, Solamente vos, entre otros. Participó de numerosas películas y obras teatrales y en el 2007 fue parte de Bailando por un sueño.

A partir de julio de 2018, asumió como secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda bajo la intendencia de Jorge Ferraresi del partido del Frente de Todos.

En sus redes sociales, Onetto comparte muchas de sus acciones como funcionaria donde sostiene que “la cultura siempre es una herramienta para visibilizar luchas justas”.