Víctima de violencia de género fue detenida por llevar a su hija a la casa del denunciado porque tenía que trabajar

Una mujer víctima de violencia de género fue detenida por llevar a su hija a la casa del denunciado, al ser que no tenía con quién dejarla para poder ir a trabajar. Como ambos no pueden acercarse, la policía la detuvo y un fiscal la imputó por desobediencia judicial y pidió que esté en prisión.

El Instituto Jurídico de Género de Salta pide la inmediata liberación de una joven de 21 años de la localidad salteña de Coronel Montes, víctima de violencia de género, quien permanece incomunicada desde las 8 de la mañana del jueves. La mujer fue imputada formalmente por el fiscal Gabriel Puertas por “desobediencia judicial” al haberse acercado a la casa de su ex pareja para dejarle a la hija que tienen en común de 3 años porque debía presentarse a trabajar y no contaba con nadie que la pueda cuidar.

Según relata la abogada defensora de la joven, María Nella Cervi, el padre de la nena no la reconoce legalmente y tampoco cumple con la cuota alimentaria. La joven madre trabaja realizando tareas de limpieza de cabañas, de forma no registrada, “la llaman en cualquier horario” y si no se presenta puede perder ese trabajo que es la única fuente de ingresos que tiene.

El Juzgado de Violencia Intrafamiliar y de Género 3 le había impuesto una prohibición de acercamiento a la joven y a su expareja luego de que ella lo denunciara por haber ingresado a su casa alcoholizado y pegarle una cachetada, situación que tras los gritos fue advertida por la familia de la mujer, que intervino para defenderla.