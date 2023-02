El lunes se reforzará la seguridad en el Tribunal de Dolores por temor a disturbios: ¿El veredicto no será el esperado?

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, que se lleva adelante en el Tribunal Oral N°1 de Dolores, llegará a su fin con la lectura del veredicto que, como es de dominio público, será el próximo lunes 6 de febrero a las 13 horas.

En el Tribunal, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabia y Emiliano Lázzari definirán la responsabilidad de cada uno de los acusados de "homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas".

Y en tal sentido, en las últimas horas se tomó conocimiento de un nuevo operativo dispuesto en las inmediaciones del Palacio de Tribunales de la ciudad de Dolores a efectos de garantizar la seguridad en el lugar.

De tal modo se amplió el radio de clausura de calles adyacentes y se ha brindado recomendaciones a los vecinos para que evitar circular por esa área, excepto que sea realmente imprescindible. Desde muy temprano, se interrumpirá el tránsito vehicular y peatonal a partir de las siguientes intersecciones:

San Martin y Castelli

San Martin y Rico

San Martin y Márquez

Rivadavia y Belgrano

Aristóbulo Del Valle y Márquez

Aristóbulo Del Valle y Rico

Castelli y Belgrano

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para quienes siguen atentamente el desarrollo de juicios de gran impacto público como el que nos ocupa y advierten que las nuevas disposiciones podrían deberse a que el veredicto condenatorio no sea el peticionado por el Ministerio Público Fiscal y el Particular Damnificado que es además, el que la sociedad reclama y espera, o sea condena perpetua para todos los imputados.

Aseguran que ni siquiera cuándo se llevó a cabo, también en Dolores, el juicio por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en el año 2000 se adoptaron medidas de seguridad de semejante envergadura.

Asimismo trascendió que se reforzará la seguridad de la zona de Tribunales con mayor cantidad de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, proveniente de distintas seccionales de la región como también de La Plata y División de Infantería del Gran Buenos Aires.

La lectura del veredicto se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con la transmisión del “Juicio en la Causa Nº629. TOC Nº1 de Dolores”

Los posibles fallos del Tribunal

Perpetua para todos los imputados

Se trata de una condena de 35 años. Para aplicar esta pena, el Tribunal debe confirmar que existió una coautoría funcional y que en el crimen hubo alevosía o premeditación.

Condenas por "homicidio en riña"

La pena es de 2 a 6 años en caso de muerte, y de 1 a 4 en caso de lesión. La defensa buscó instalar este escenario afirmando, durante la exposición de la autopsia, que no se sabe quién dio el golpe mortal.

Condenas por "homicidio simple"

Esa figura penal contempla una pena de 8 a 25 años de prisión. Esta caracterización quiere decir que los imputados debieron haberse percatado de que, con su accionar, podían ocasionarle la muerte a Fernando Báez Sosa.

Condenas por "homicidio preterintencional"

Los acusados podrían recibir penas de entre 3 y 6 años. Esto es, que los agresores “actuaron con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, con un medio idóneo para ello, pero finalmente le provoca la muerte.

Condenas diferenciales y absoluciones

Sería posible que algunos de los imputados, sobre todo aquellos que no participaron en los golpes, sean absueltos y otros condenados con algunas de las caracterizaciones anteriores.