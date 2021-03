Varias dotaciones de Bomberos trabajan a destajo para sofocar un voraz incendio en las sierras de Tandil

Durante toda la jornada de ayer todas las dotaciones de Bomberos de la ciudad de Tandil, además de refuerzos que llegaron de localidades vecinas, estuvieron abocados a sofocar un voraz incendio que se desató en las sierras, más precisamente en la zona de la cantera Los Naranjos y que con el correr de las horas se fue esparciendo a raíz del viento, lo que puso en jaque la labor de los Bomberos.

Tenían previsto permanecer trabajando allí durante toda la noche. Con el correr de las horas fue necesario evacuar el Hotel Elegance y debieron abocarse a controlar las llamas en cercanías a viviendas que hay en el lugar. Un avión hidrante llegó por la tarde y trabajó como apoyo para combatir el fuego, informó el diario local “El Eco”

Según revelaron algunos vecinos, el humo de los incendios comenzó a percibirse hace al menos tres días y desde el jueves eso se ha intensificado, de hecho por las noches muchos pudieron advertir las llamaradas expandirse y resplandecer por la figura serrana.

Para el mediodía de ayer, las lenguas de fuego se habían aproximado prontamente al “Camino Misterioso”, quedando solo a una calle de por medio con la ladera posterior al country.

Con un arduo trabajo por contener la hoguera, los bomberos de Tandil trabajaron por largas horas en el lugar y advirtieron que el fuego “no está controlado” y que se registraron varios focos encendidos.

Hasta el mediodía, eran 12 las personas que realizaban tareas allí, siendo dos dotaciones de Tandil, del centro y Villa Italia, aplacando las llamas, junto a la de María Ignacia (Vela) que se sumó. Asimismo, aguardaban por el equipo de bomberos de Barker para poder relevarse. Más luego harían lo propio de Rauch y Ayacucho

Aún no se puede especificar la totalidad del área alcanzada, ni relevar los daños, asimismo tendrán que investigar qué habría causado el origen del incendio, aunque anticiparon que los focos son varios y están a una distancia aproximada de 500 metros cada uno.

“Descarto totalmente que la causa sea natural, pero si fue intencional o no, no se”, señaló el Comisario Ramón García, Jefe del Cuartel Central. “La prioridad es que no avance sobre las casas”, enfatizó.

El comisario precisó que el incendio comenzó hace ya unos días en cercanías a la cantera Los Naranjos, donde iniciaron los trabajos y pudieron mantener la situación controlada, sin embargo, eso se reavivó nuevamente el jueves a la tarde/noche.

“Se ve que hubo una variante en el viento o fuego subterráneo y eso volvió a estar activo, desplazándose varios metros”, compartió García desde la zona trasera al Club Los Cardos, donde trabajaban para frenar el avance de las llamas en horas de la mañana.

Como explicó, la tarea resultó muy desgastante porque el lugar hacia donde se desplazó la hoguera es inaccesible para los vehículos, que quedaron a unos 500 metros del lugar, por lo que deben caminar ese tramo para buscar el agua manualmente. La esperanza estaba puesta en el clima, al menos para que el viento no cambie y revierta el sofocamiento ya logrado.

“En principio lo que queremos evitar, como lo hacemos siempre, es el riesgo de las viviendas”, consignó, estimando que “después avanzará hectáreas más o hectáreas menos”. Igualmente, aseguró que si ven que la situación esté comprometiendo la zona de casas llamarían a evacuar.

Evacuaron un hotel

En horas de la tarde, cerca de las 15, debieron evacuar a los pasajeros que se encontraban en el Hotel Elegance debido a la cercanía de las llamas y se pudo evitar que el fuego llegara a viviendas situadas en ese sector. En tanto, el foco ígneo avanzaba hacia la zona de El Rancho de Popy.

El jefe del cuartel central de Bomberos Ramón García explicó en diálogo con El Eco de Tandil que continúan trabajando en la zona y que tienen previsto seguir allí.

Y señaló que están tratando de “continuar con la protección de las viviendas que se encuentran en esta zona, volcadas más precisamente por la Ruta 226, y después tenemos dotaciones distribuidas en distintos puntos que son importantes para que no se siga desarrollando el incendio”.

Sin embargo, afirmó que el viento les jugó “una mala pasada durante todo el día”, además de que “ha hecho que nos tengamos que replegar y causó esta afectación tremenda en una zona que está muy forestada”.

“Ante esa situación tuvimos que convocar refuerzos de muchos cuarteles de la región, Vela, Rauch, Ayacucho, Benito Juárez, Balcarce, Barker, personal de Bomberos y de Policía de Azul, Lobería, Mar del Plata, Necochea”, sostuvo.

Además, aseguró que “estamos tratando de hacer todo lo posible para sofocarlo pero es una zona muy compleja”.

Crédito Info y fotos: El Eco