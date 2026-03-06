Nuevos valores y requisitos de la VTV: El paso a paso para aprobar sin problemas y evitar multas

El trámite obligatorio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a sufrir ajustes en sus tarifas en este arranque de 2026, lo que obliga a los conductores a recalcular su presupuesto para poder circular legalmente. Mantener el vehículo en regla no solo garantiza la seguridad vial, sino que también es la única manera de esquivar sanciones económicas severas en los controles de tránsito que se intensifican a diario en toda la Provincia de Buenos Aires.

A partir de la última resolución oficial del Ministerio de Transporte bonaerense, hacer la inspección técnica en territorio provincial ya roza los $100.000 para un auto particular estándar. Este incremento responde a un ajuste automático vinculado a los salarios del sector, pero impacta de lleno en el bolsillo del automovilista que debe afrontar el pago de forma anual para no quedar en infracción.

Tarifas vigentes según el tipo de rodado en territorio bonaerense

Para que no te tome por sorpresa al momento de confirmar la reserva, es fundamental conocer el cuadro tarifario actualizado con IVA incluido. A continuación, detallamos exactamente cuánto cuesta la VTV hoy en la Provincia de Buenos Aires, dependiendo de la categoría y el peso de tu medio de transporte.

Categoría del vehículo Costo final (IVA incluido) Motocicletas (todas las cilindradas) $38.801,03 Vehículos livianos (hasta 2.500 kg) $97.057,65 Vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64 Remolques y acoplados livianos (hasta 2.500 kg) $58.201,54 Remolques y acoplados pesados (más de 2.500 kg) $87.302,33

Si bien los montos representan un esfuerzo económico importante, existen beneficios activos para proteger a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, los jubilados y pensionados que perciban menos de dos haberes mínimos tienen derecho a un 50% de descuento, siempre que sean los titulares registrales. Por otro lado, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que cuenten con la exención del impuesto en ARBA realizan el trámite de manera totalmente gratuita (válido para una unidad por año).

Calendario de turnos: Cuándo te corresponde según la patente

El sistema provincial exige que cada conductor respete el mes asignado basándose en el último número de su dominio. Esta organización busca evitar demoras interminables en las plantas, por lo que no es posible adelantar el trámite a gusto personal. En este mes de marzo, el turno obligatorio recae sobre las patentes finalizadas en 3.

Respecto a los vehículos recién salidos de la concesionaria, la normativa establece un período de gracia inicial. Los autos 0km están exentos durante los primeros dos años completos desde su patentamiento. En cambio, las motos nuevas deben realizar su primera revisión al cumplir los 12 meses exactos. Una vez superado ese lapso inicial, ingresan automáticamente al cronograma general detallado a continuación:

Febrero: Patentes terminadas en 2.

Marzo: Patentes terminadas en 3.

Abril: Patentes terminadas en 4.

Mayo: Patentes terminadas en 5.

Junio: Patentes terminadas en 6.

Julio: Patentes terminadas en 7.

Agosto: Patentes terminadas en 8.

Septiembre: Patentes terminadas en 9.

Octubre: Patentes terminadas en 0.

Noviembre: Patentes terminadas en 1.

Patentes terminadas en 1. Diciembre y Enero: Meses libres para rezagados de cualquier terminación.

Papeles en regla: Qué llevar para no rebotar en el mostrador

Llegar a la planta verificadora y que el personal te rechace por falta de documentación es una pérdida de tiempo evitable. El trámite puede realizarlo cualquier individuo, pero es estrictamente indispensable presentar la documentación física original en la ventanilla de recepción.

El checklist indispensable incluye la Cédula de Identificación del Vehículo (tradicionalmente conocida como Cédula Verde) y el Documento Nacional de Identidad vigente del conductor que se presenta. Además, exclusivamente si es la primera vez que verificás esa unidad, te exigirán mostrar el Título de Propiedad.

Un dato no menor es que la gran mayoría de las sedes operan actualmente con un sistema de pago anticipado obligatorio a través de internet. Podés gestionar tu turno, cargar los datos y abonar mediante tarjeta de débito, crédito o código QR ingresando únicamente al portal oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires.

Revisión en fosa: Qué miran los mecánicos para darte la aprobación

Una vez que ingresás tu rodado a la línea de inspección, los técnicos especializados se enfocan en puntos críticos de seguridad y control de emisiones contaminantes. Las fallas más frecuentes que terminan en un rechazo definitivo suelen radicar en un desequilibrio en el sistema de frenos, el desgaste excesivo de los neumáticos o faros quemados.

Si durante el escrutinio tu vehículo presenta un defecto tipificado como grave, obtendrás un certificado de rechazo que te otorga un plazo de 60 días corridos para repararlo. Lo positivo es que podrás volver a verificar esas fallas sin abonar ningún cargo extra, con la única condición de que regreses a la misma planta donde iniciaste el control.

El costo de la infracción por circular sin oblea

El riesgo de hacer la vista gorda al vencimiento de tu parabrisas es financieramente altísimo. Según la legislación de tránsito bonaerense vigente, circular con la VTV caducada o nunca haberla realizado se penaliza como una infracción grave. Las patrullas camineras y los agentes municipales están aplicando el peso total de la ley en los controles rutinarios.

Las multas estipuladas por esta falta oscilan entre las 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). Traducido a la moneda local en este 2026, las sanciones económicas parten desde los $542.100 y pueden alcanzar la escalofriante cifra de $1.807.000, lo que a menudo viene acompañado de la retención preventiva de la licencia de conducir o del propio vehículo.

Asegurate de revisar hoy mismo el mes perforado en la oblea de tu auto, confirmar cuándo es tu turno y agendar la cita con semanas de anticipación. Actuar a tiempo es la única fórmula efectiva para cuidar la mecánica de tu auto y proteger tus finanzas personales.