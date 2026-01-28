Uno a uno, todos los descuentos de Banco Nación y MODO para la semana

En un contexto donde cada peso cuenta, las promociones bancarias se han convertido en la herramienta principal de ahorro para los hogares argentinos. Esta última semana de enero de 2026, el Banco Nación (BNA) mantiene vigente su agresivo esquema de beneficios a través de la billetera digital MODO, permitiendo a los usuarios acumular reintegros significativos en rubros de consumo masivo.

La clave de estos beneficios radica en la interoperabilidad: para acceder a los descuentos, es requisito indispensable tener vinculadas las tarjetas de crédito o débito del BNA en la aplicación MODO o utilizar la propia app BNA+.

Los “Días Nación”: el calendario de ahorros para esta semana

El programa bandera del Banco Nación ofrece descuentos fijos según el día de la semana. Estos son los beneficios que podés aprovechar desde hoy:

Lunes de Farmacias y Perfumerías

Para compras en farmacias adheridas de todo el país, el BNA ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro. Además, se mantiene la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. Este beneficio es ideal para la compra de medicamentos de uso crónico o productos de cuidado personal.

Martes de Mascotas y Librerías

Los dueños de mascotas pueden acceder a un 20% de descuento en veterinarias y pet shops con un tope de reintegro de $6.000 por cliente por mes. Asimismo, para quienes ya están planificando el inicio del ciclo lectivo, las librerías ofrecen un 10% de ahorro y cuotas sin interés.

Miércoles de Comercios de Barrio

Bajo el lema “Elegí Barrio”, los miércoles hay un 20% de descuento en comercios de cercanía (almacenes, fiambrerías, pollerías) que cobren con MODO BNA+. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, lo que permite un ahorro mensual de hasta $24.000 si se utiliza con frecuencia.

Jueves de Indumentaria

Para renovar el placard, los jueves cuentan con un 25% de descuento en locales de indumentaria seleccionados y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro por este beneficio es de $10.000 por compra.

Supermercados y Combustibles: los beneficios más buscados

Más allá de los días temáticos, existen promociones específicas que impactan directamente en la canasta básica y el transporte:

Especial Supermercados (Sábados)

Los sábados son el día fuerte para las compras grandes. El BNA ofrece un 35% de descuento en cadenas de supermercados mayoristas y minoristas adheridas (como Carrefour, ChangoMás y Coto, entre otros). El tope de reintegro es de $10.000 por semana, aplicable únicamente si el pago se realiza mediante el código QR de MODO y se eligen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

Ahorro en Combustible

A través de la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento en estaciones de servicio (principalmente YPF y Shell) todos los viernes. Este beneficio suele ser acumulable con los puntos de los programas propios de las petroleras, como Serviclub.

Condiciones clave para recibir el reintegro

Para que el descuento se aplique correctamente y no tener reclamos posteriores, es fundamental seguir estas reglas de uso:

Vinculación de cuentas: El pago debe realizarse escaneando el código QR desde la app BNA+ o desde MODO, teniendo seleccionada una tarjeta emitida por el Banco Nación.

El pago debe realizarse escaneando el código QR desde la app BNA+ o desde MODO, teniendo seleccionada una tarjeta emitida por el Banco Nación. Tiempo de devolución: Los reintegros de MODO suelen acreditarse en la cuenta bancaria vinculada dentro de los 30 días posteriores a la compra, aunque en la mayoría de los casos se reflejan a los pocos días hábiles.

Los reintegros de MODO suelen acreditarse en la cuenta bancaria vinculada dentro de los a la compra, aunque en la mayoría de los casos se reflejan a los pocos días hábiles. Exclusiones: Las promociones no suelen ser válidas para pagos realizados a través de otras billeteras virtuales (como Mercado Pago) o transferencias directas, incluso si se usa el código QR del local. Debe ser QR MODO.

Cómo maximizar el ahorro este mes

Una estrategia efectiva para los usuarios es aprovechar el “tope por semana”. En el caso de los supermercados, si realizás una compra un sábado y otra el sábado siguiente, renovás el tope de $10.000, logrando un ahorro total de $40.000 en el mes solo en este rubro.

Además, recordá que los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación suelen tener beneficios adicionales en farmacias los días viernes, llegando a descuentos del 15% acumulable con otras ofertas vigentes.