Una provincia decretó la vacunación obligatoria para sus empleados estatales y para los que usen el transporte público

La provincia de Jujuy dispuso por decreto la vacunación obligatoria para quienes usen el transporte público y para sus empleados estatales, que si no están vacunados no podrán asistir a trabajar y se les descontará el día.

Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, firmó el decreto que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus “para todo los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios”.

“El personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado”, indica el decreto.

También invitan a la actividad privada a adherir a la medida de la vacunación obligatoria para empleados públicos como “los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general”. Por otra parte, a partir del próximo miércoles, 4 de agosto, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros deberán presentar certificado de vacunación contra el coronavirus.