Una provincia anunció el pase sanitario para los estudiantes

La provincia de Santa Cruz aprobó el pase sanitario para los estudiantes de todos los niveles. Quienes no estén vacunados tendrán “clases virtuales”. Además, los docentes que no se hayan inoculado deberán presentar un hisopado semanal.

El gobierno de Santa Cruz dio conocimiento de que los alumnos de las escuelas de la provincia tendrán que tener, al menos, una dosis de la vacuna contra el Covid-19 para asistir a clases presenciales.

Si bien, indicaron que la vacunación “no es obligatoria”, destacaron que buscarán “garantizar la Educación en la provincia preservando la salud de docentes, auxiliares como de estudiantes y la comunidad educativa en general”.

El pase sanitario para estudiantes será en todos los niveles de escuela pública como privada. Quienes no lo presenten tendrán clases mediante “aulas virtuales o híbridas”. “Así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quienes tienen un período de contagio de mayor de 10 días y una mayor virulencia”, explicó la titular de la cartera educativa santacruceña, María Cecilia Velázquez.