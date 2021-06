Una periodista afirma que quedó imantada tras recibir la vacuna AstraZeneca

Rocío Gomez, una periodista de la ciudad de La Plata, afirmó que quedó imantada tras recibir la vacuna AstraZeneca. Se adhirieron a su brazo varios clips y hasta un cuchillo.

Rocío Gómez, oriunda de Villa Gesell, pero radicada hace 20 años en La Plata, recibió su turno para vacunarse con la primera dosis de AstraZeneca el miércoles pasado en el Estadio Único de la ciudad. Poco después comenzó a experimentar un “efecto secundario” que documentó: “Mi pareja quiso probar algo que vio en internet. Agarró unos clips de oficina normales y otros que son como mariposa, más pesados, y me los empezó a poner en el brazo donde me habían aplicado la vacuna. El decía que se me iban a quedar pegados, me parecía una locura, él se reía”, remarcó Gómez.

“No se caían, se me quedaban pegados. Yo movía el brazo a ver si se corrían y nada. Estaba imantada. No lo podíamos creer, era algo fuera de lo común”, contó. Además, explicó que el efecto duró “un día y medio”: “Probé con un cuchillo y se adhirió, la parte del mango quedó pegada. Esto se daba en la zona del pinchazo. Si corría algunos centímetros más abajo, ya perdía el efecto”, explicó la periodista.

La periodista imantada recalcó la importancia de vacunarse, y que de haber sabido de este “efecto secundario” se hubiese inoculado de igual manera: “Yo me la hubiera puesto igual a la vacuna, sabiendo lo del magnetismo del brazo, me parece importante vacunarse y la mejor es la que uno recibe. Yo fui contenta, si hoy me dijeran que iba a tener ese efecto, lo haría igual. Es curioso y raro, y por suerte llegué a documentar con fotos”, finalizó.