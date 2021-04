Una mujer se vacunó sin turno y lo contó a sus amigas por WhatsApp: “En este país tan trucho, hice uso de la truchez”

Una mujer de Concordia (Entre Ríos) se vacunó sin turno al acompañar a su marido al centro de vacunación. Aprovechó la falta de controles para aplicarse la dosis.

En las últimas horas se viralizó vía WhatsApp un audio de una mujer de 66 años, que se vacunó sin turno, contándole a sus amigas que se aplicó la dosis. “En este país tan trucho, hice uso de la truchez”, se excusa la señora en el audio.

“Hola grupete, les aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido. En la entrada, primero me dijeron que no estaba en la lista, pero después adentro nos pidieron los documentos, nos anotamos en una planilla; y uno de cada lado nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada”, se escucha en el mensaje de voz.

“Cuando llegamos al centro vacunatorio nos pidieron los documentos y los anotaban en una planilla, no controlaban. Cuando me quise acordar me dijeron ‘bueno levante la remera’, así que buenísimo”, expresó entre risas.

El mensaje llegó hasta el intendente Alfredo Francolini, que confirmó la veracidad de la grabación. “Lo que hicimos fue de inmediato ir a las planillas de control y confirmar que efectivamente se había vacunado a una mujer que no estaba en la nómina de este martes 6 de abril”, comentó el jefe comunal.