Una mujer golpeó a su hija de 6 meses porque su ex novio no compró pañales “por la lluvia” que estaba cayendo. El padre de la criatura denunció agresiones por parte de su ex pareja.

“No le pude comprar pañales porque está lloviendo”, le explicó un joven peón rural de 18 años a su ex pareja, de 19, y le entregó a la hija que tienen en común de seis meses. Ante tal situación, la mujer reaccionó contra la criatura propinándole una paliza y rasguños.

El hecho ocurrió en la ciudad santiagueña de Añatuya hace unos días atrás, cuando el padre de la niña cumplía con el régimen de visita semanal y llevó a la beba a la casa de la madre. En ese momento, le indicó que no pudo comprarle pañales “porque llovía y no podía bajar con la nena”, y le entregó dinero para que ella compre.

Sin embargo, la joven mujer tuvo un ataque de furia y golpeó a su hija de 6 meses en la zona del abdomen. La agresora se llevó a la beba a lo de una vecina para continuar agrediéndola. El padre recuperó a la pequeña y se la llevó a su casa. Inmediatamente, se dirigió a denunciarla en una comisaría cercana. El caso fue tomado por la Fiscalía de la Circunscripción de la Añatuya, quienes investigan el hecho mientras resguardan a las dos hijas de la mujer, una de ellas de una relación anterior.